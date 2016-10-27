Киев, 27 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Власти Киева выделят 200 млн гривен (около $7,8 млн) на проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом, как передает «Укринформ», заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников во время брифинга в Киевсовете.

Eurovision 2017

«50 млн гривен планируется в этой корректировке бюджета направить на «Евровидение», — говорит украинский чиновник. — То есть наши обязательства перед правительством и международными партнерами, это гарантия из горбюджета в сумме ориентировочно 200 млн гривен».

При этом Странников добавил, что из 200 млн гривен примерно 50 млн планируется потратить в 2016 году, 150 млн — в 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2016 г. украинская певица Джамала стала победительницей европейского песенного конкурса «Евровидение-2016», выступив с песней «1944» о депортации крымских татар. По правилам соревнований, следующий музыкальный конкурс теперь пройдет на Украине.

Читайте также: Украина назвала столицу «Евровидения-2017»