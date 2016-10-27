Москва, 27 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают введение системы фиксации превышения скорости «Пит-стоп» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

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«Это хорошая технологическая попытка улучшить дорожную безопасность путем выявления и наказания таких водителей, но в рамках закона», — сказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Поскольку речь идет о грубых систематических нарушениях, то в том случае, когда это нарушение зафиксировано в ручном режиме инспектором и будут приложены фото — видеоматериалы камер, на которые попал этот автомобиль, сиюминутно будет составлен протокол, человек будет нести ответственность, которую определит суд, вплоть до лишения права управления, отметил парламентарий.

Столичные камеры теперь фиксируют превышение скорости более чем на 60 километров в час и автоматически передают информацию ближайшим экипажам ДПС.