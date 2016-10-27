Ростов-на-Дону, 27 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Ростовской области служители Фемиды рассмотрят уголовное дело в отношении экс-депутата донского парламента, главврача ростовской поликлиники №10 Натальи Кравченко. За контрабанду алмазов из Дубая обвиняемая может получить солидный тюремный срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 27 октября.

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Как следует из материалов уголовного дела, в конце марта 2016 года депутат регионального Заксобрания купила в ОАЭ 17 ограненных алмазов, общая масса которых превысила 18 карат. Покупка оценена на крупную сумму — более 134 тыс. долларов. Но таможенный пост в международном аэропорту Ростова-на-Дону по прибытию домой пассажир Кравченко не прошла. Депутат пыталась скрыть дорогостоящую покупку под одеждой, под колье и в руке.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере» рассмотрит Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Кравченко грозит тюремное заключение до семи лет и выплата внушительного штрафа.

Напомним, что главврач ростовской поликлиники №10 сложила депутатские полномочия по собственному желанию. Стоит отметить, что Кравченко заняла первую позицию по заработку среди ростовских медиков. В 2015 году она пополнила свой бюджет почти на 5,3 млн рублей. В задекларированной собственности у неё имеется два земельных участка общей площадью 1,3 тыс. кв. метров, а также автомобиль Тойота «Хигхландер». В пользовании Натальи Кравченко — дом площадью 120 кв. метров.