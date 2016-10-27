Москва, 27 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 28 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 78,02 копейки и составил 63,0399 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 83,23 копейки — до 68,7576 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 28 октября, прибавила 80,37 копейки и составила 65,6129 рубля.