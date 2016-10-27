Владимир, 27 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ не будет вводить ограничения на транспортировку молока из Владимирской области из-за вспышки ящура. По данным пресс-службы ведомства, на это нет оснований, так как все поголовье восприимчивых к вирусу животных уничтожено, новых случаев заражения зафиксировано не было.

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«По состоянию на 26 октября новых случаев ящура не зарегистрировано. Нет оснований для введения каких-либо ограничений в части транспортировки молочной продукции, произведенной во Владимирской области», — цитирует собеседника ТАСС.

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ИА REGNUM напоминает, что вспышка ящура была обнаружена в Собинском районе Владимирской области. В хозяйстве, где содержалось 800 коров, заражены были 60. Региональные власти заявили о вакцинации всех коров в регионе. На эти цели в районы было направлено более 100 тысяч прививочных доз. При этом региональные власти заявляли о том, что, несмотря на то, что фермер поставлял молоко на один из заводов, бояться нечего — вирус погибает при обработке.

Позже стало известно о том, что магазины «Атак», «Дикси», «Перекрёсток», «Ашан» и «Билла» получили письма из управления Роспотребнадзора по Москве, в которых ведомство попросило изъять из оборота почти четыре тысячи тонн молочной продукции. Такие меры предпринимаются именно из-за вспышки ящура. К изъятию подлежит 3831 тонн кефира жирностью 1% и 3,2%, молока и простокваши.