Барнаул, 27 октября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Алтайском крае определились, каким уровнем профессионального образования, знаниями и навыками должен обладать кандидат, чтобы получить должность главы муниципалитета. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края», — согласились сегодня, 27 октября, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АЗКС), проголосовав за законопроект сразу в двух чтениях.

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Отныне для замещения должности главы муниципального района или городского округа Алтайского края необходимо наличие высшего образования, знаний законодательства и муниципальных нормативных правовых актов, а также — профессиональных навыков, необходимых для осуществления государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Помимо навыков руководства, речь, в частности, идет об умении оперативно принимать и реализовывать управленческие решения, прогнозировать последствия принимаемых решений и организовывать работы по взаимодействию с различными органами. Проверять компетенцию будут конкурсные комиссии.

По мнению спикера АКЗС Александра Романенко, все вышеперечисленное позволит определить самых достойных кандидатов для управления муниципальными образованиями.

Как уже сообщало ИА, в ближайшее время глав муниципалитетов, по различных причинам, предстоит избрать в Камне-на-Оби и Рубцовске. Напомним, рубцовчане лишились мэра — Владимира Ларионова — в сентябре 2016 года. Он сам инициировал свою отставку после того, как не сумел обжаловать обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.

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Глава муниципалитета до сих пор не избран также в Камне-на-Оби: безвластие там сохраняется со времен досрочных выборов депутатов в местный парламент (там идет процесс создания единого муниципального образования Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби).

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Как отмечает ИА «ПолитСибРу», подобные требования для глав администраций городов и районов устанавливались законодательством и ранее. Но в связи с поправками, которые устранили «двуглавость» и ввели единую должность главы муниципалитета, поправки понадобились и в этом вопросе.