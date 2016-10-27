Москва, 27 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Введение налога на депозиты спровоцирует мощнейший отток вкладов из банковской системы, в случае если доходность вкладов перестанет перекрывать инфляцию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 октября аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя намерения Минфина ввести налог на банковские депозиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Законодательно закрепленные механизмы взимания налога при получении физлицом дохода от размещения собственных средств на депозитах существуют и сегодня, однако эти механизмы существуют лишь на бумаге и не то, что практически не применяются — они просто не могут быть применены. Например, найти валютный вклад со ставкой 9% при условии, что максимальная доходность на рынке в сентябре составляла всего 1,6% — это просто сказочная удача за гранью возможности», — отмечает эксперт.

По его словам, существующие механизмы взимания налогов не работают вряд ли заработают когда-либо. «Получается, что доходы, получаемые населением от размещения средств на рублевых и валютных счетах, не облагаются налогами, а это в текущей ситуации, увы, может рассматриваться как недопустимая роскошь, особенно с учетом планов введения обязательных сборов в социальные фонды с неработающих граждан», — констатировал он.

Эксперт прогнозирует, что вопрос введения налога на депозиты будет обсуждаться в ближайшее время на уровне правительства и может обрести форму законопроекта. «От механизма взимания налога с части дохода, что предусмотрено действующими правилами, скорее всего, будет решено отказаться. Сейчас ставки по банковскому сектору в лучшем случае разнятся на 1,5−2%, при этом верхняя планка доходности устанавливается ЦБ и банки, во избежание привлечения к себе внимания, строго ее придерживаются. То есть взимать налог, опираясь на доходность конкретного вклада не имеет смысла — облагать им нужно либо вообще всех, либо никого», — считает эксперт.

Введение градации по размеру вкладов также не имеет значения, добавил Яковенко. «То есть, например, если НДФЛ будет применяться только ко вкладам свыше 1,4 млн рублей, то, соответственно, вкладов выше этой планки в какой-то момент просто не станет, и норма опять окажется бесполезной», — убежден аналитик.

Применение НДФЛ к доходам, получаемым гражданами от размещения своих средств на депозитах, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы, полагает он. «При условии, что средняя ставка по рублевым вкладам превышает уровень инфляции лишь на 1−1,5%, то само по себе размещение средств в банке не предлагает населению каких-то существенных доходов, по сути, речь идет лишь о сохранении вложений, более того, ЦБ снижает ключевую ставку, что приводит к снижению доходности при сохранении все еще высоких темпов инфляции, очищенных от сезонного фактора», — уверен Яковенко.

Такая ситуация сохранится как минимум и в 2017—2018 годах, предполагает эксперт. «В случае, если в результате применения НДФЛ доходность вкладов перестанет перекрывать инфляцию, мы будем наблюдать мощнейший отток средств населения из банковского сектора, а значит и из экономики. Стоит ли овчинка выделки? На мой взгляд, нет», — резюмировал он.

Минфин прорабатывает возможность введения налога на депозиты, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В случае введения подоходного налога в размере 13% годовых на вклады дополнительный доход в бюджет мог бы составить порядка 200 млрд рублей в год, посчитали эксперты. Сейчас в России действует налог на депозиты в размере 35% для рублевых вкладов, ставка которых превышает размер ставки рефинансирования на 5%, и для валютных вкладов, доходность которых свыше 9%.