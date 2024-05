Рим, 27 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Итальянский эксперт по журналистским расследованиям Доменико Кирико из La Stampa заинтересовался отношениями между мафией и ИГИЛ (организация, запрещенная в России).

Итальянская мафия

«Раскопки», как это часто бывает, начались случайно: несколько месяцев назад анонимный информатор известил Кирико, что «мощный калмбрийский мафиозный клан «Ндрангета» вступил в коммерческие отношения с исламистами-экстремистами». Товарно-денежные связи между сторонами укладываются в формулу «ты мне — детали древнейшей цивилизации, я тебе — современные устройства, позволяющие покончить с представителями цивилизации нынешней». Чтобы проще и понятней: источник рассказал, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крушила и ломала в Пальмире памятники старины не по причине «получения кайфа» от актов вандализма и не вследствие своей непросвещенности. Руководители террористов, направлявшие своих бойцов на производство разрушительных акций, прекрасно знали, что камешки из столбов сирийского храма котируются в определенных кругах не ниже «камешков» от De Beers. Стало быть, в обмен на них можно получить много всего стреляющего и взрывающегося. Ничего личного, просто бизнес.

Доменико Кирико стал известен на Востоке в августе 2011 года, когда его вместе с тремя коллегами похитили в Триполи. Узниками журналисты пробыли тогда недолго — через сутки их освободили. Относительно того, кто стоял за похищением, разговоров было много, но ответственность на себя официально никто так и не взял. Поскольку Кирико — военный корреспондент, ему, как говорится, сам Бог велел продолжать ездить на Ближний Восток — где на планете еще можно найти более «горячую» точку? Естественно, что о его командировках знали не только в редакции «Стампы» но и в других организациях и учреждениях. Не только государственных и легальных. В начале апреля 2013 года он был захвачен боевиками «предположительно ИГ» в Сирии.

Компанию итальянцу составил бельгийский писатель Пьер Пичинин, путешествовавший вместе с Доменико. 8 сентября агентство Reuters сообщило об освобождении обоих похищенных. Так что Кирико на Ближнем Востоке — свой человек. И если он кому-то себя попытается выдать себя в здешних краях за представителя покупателя чего-нибудь такого, чего нет в других местах Земли, ему могут поверить. Во всяком случае, не исключить, что такое может быть. Ну, не из-за гонорара за статью в газете человек подставляется под пули и не ради сиюминутной славы. Наверняка ему нужно что-то более материально-весомое, чем пафосная эпитафия на надгробье. Именно возникновения таких логических построений итальянский корреспондент, возможно и добивался. По крайней мере в схему втирания в доверие к разным участникам событий, происходящих в Сирии, Ливии, Ираке, это вписывается легко и органично.

Получив информацию, Доменико отправился «на место». Подать себя доверенным лицом преобретателя или посредником при имевшемся у него уже «резюме» выглядело достаточно правдоподобным. Процесс проникновения в глубину событий растянулся на несколько месяцев, но к желанной цели журналиста все-таки привел — Кирико назначили встречу с лицом из «ндрангетистов». Как и положено законами жанра и шпионскими технологиями, встреча была «случайной» и сравнительно короткой — во время какой-то групповой туристической экскурсии по цитадели Виетри-суль-Маре. Затеряться в гуще народа на активно посещаемой гостями из разных стран точке побережья Costiera amalfitana несложно.

«Представитель итальянской стороны» поведал о том, что его боссам «интересны статуи, погребальные урны, вазы и прочие сосуды, происходящие из археологических руин римских городов Лептис Магна, Сабрата и Кирены, расположенных в сегодняшней Ливии. В обмен на древности от ИГ (запрещена в России) он получит для исламистов от «Ндрангеты» оружие, в основном «пулеметы Калашникова и ПЗРК советского производства». Заявлено было с уверенностью (в таких структурах шутки не в ходу) и подтверждено информацией, что подобные сделки уже производились.

Журналисту показали некоторые предметы древности, обретенные мафией в результате бартера с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и предложили купить или найти покупателя на них — обмен товара на деньги, а денег на товар не должен останавливаться, процессу требуется постоянное развитие. Да и дополнительный заработок посреднику лишним не будет. «Мне показали статую, за которую запросили 60 тысяч евро, — сказал Кирико испанскому изданию El Confidencial и опубликовав те же самые слова в родной La Stampa. — Затем продемонстрировали «вещицу» из древней Греции, за которую хотели миллион, но обещали лично для меня скинуть цену до 800 тысяч. Меня не просто заверили в том, что предметы подлинные, но и пообещали в случае необходимости предоставить археолога, который подтвердит их аутентичность».

Кирико установил и маршрут переброски древностей и оружия: между ливийским портом Сирт и итальянским Джоя Тауро в регионе Реджо-Калабрия, контролируемом как раз «Ндрангетой». По словам Маурицио Симончелли, соучредителя итальянского Института международных расследований Archivo desarme, «вызывает беспокойство сам факт, но нисколько не удивляет состав участников сделки. «Ндрангета» может такое осуществить, обладая не только финансовыми возможностями, но и техническими, в смысле транспортными. И само уникальное географическое положение Италии этому благоволит».

«Порт Джоя Тауро уже несколько раз попадал под подозрение правоохранительных органов — вопросы были именно связанные с торговлей оружием, но затем Италия накрыла эту сферу покровом государственной тайны и теперь информацию о состоянии дел можно добывать, только анализируя какие-то косвенные детали, — говорит Симончелли. — Не надо забывать, что в последние годы из Украины утекла добрая треть имевшегося арсенала. Возможно, что под контролем все той же нелегальной организации. Оборот товаров в итальянских портах огромный — «запрятать» между легальной продукцией нелегальную здесь проще, чем где-то еще. На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что тайные перевозки между Италией и Ближним Востоком нарастили объемы после того, как в 2011 году был свергнут Каддафи — ливийские порты стали практически открытыми».

«Операция, в которой «участвовал» я, понятное дело, не единична, — отметил Кирико в своей статье. — По словам российского представителя в ООН, в зонах, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находится до 100 000 реликвий, представляющих культурную и историческую ценность для человечества. Так что нет сомнения, что мафия там работает с размахом и в поте лица. Годовой доход от этих операций может составлять от 150 до 200 миллионов евро. Продажа украденных произведений искусства — это хорошо оплачиваемая работа, на уровне торговли наркотиками и оружием».

Уже упоминавшаяся выше El Confidencial, пишет, ссылаясь на американскую The Washington Post и британские The Guardian и The Independent, что «некоторые археологические ценности, которые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) украла в Ираке и Сирии впоследствии были проданы в Лондоне и Нью-Йорке. Среди адресов, куда направляются похищенные исламистами древности, называются также Турция, Россия, Китай и другие азиатские и европейские страны. Однако ни одно из этих обстоятельств до сих пор не было доказано. ФБР предупреждает, что деньги, вырученные от незаконной торговли древностями, перетекают в казну террористических организаций, ведущих войну на Ближнем Востоке».

Владимир Добрынин