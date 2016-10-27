Москва, 27 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. При нынешних параметрах урегулирования нагорно-карабахского конфликта добиться очень сложно, но можно добиться стабильности, чтобы не гибли люди. Об этом заявил карабахский дипломат, государственный и общественный деятель Масис Маилян, выступая на презентации своей книги «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха», которая состоялась в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM

В книге представлена динамика развития азербайджано-карабахского конфликта и трансформация его параметров на протяжении всего периода противостояния. В издании подробно описывается карабахский мирный процесс в 2008—2015 годах, подвергаются критическому анализу подходы международных посредников по урегулированию конфликта, даются рекомендации по выходу из переговорного тупика и созданию условий для стабильного и безопасного развития региона.

«Собранные в издании авторские материалы, относящиеся к 2007−2015 года, являются своего рода энциклопедией для тех, кто профессионально занимается переговорным процессом или внимательно отслеживает его ход. Часть материалов была опубликована в аналитическом журнале «Аналитикон», независимом армянском издании, основанном «Степанакертским пресс-клубом». Ряд статей был представлен в публикациях известных британских миротворческих организаций «International Alert» и «Conciliation Resources». Выход в свет книги крайне актуален, так как вокруг процесса карабахского урегулирования сложилось достаточное количество дезинформации и домыслов, а также потому, что сам процесс находится в состоянии стагнации», — подчеркнул автор предисловия к книге, дипломат и журналист-международник Арсен Мелик-Шахназаров.

27 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась презентация книги председателя Общественного совета по внешней политике и политике безопасности Арцаха, экс-замминистра иностранных дел НКР Масиса Маиляна. Работа является научным изданием и была рекомендована к печати решением Ученого совета Арцахского государственного университета.