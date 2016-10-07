Сосновый Бор, Ленинградская область, 27 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции производственные площадки могут занять предприятия фармацевтического кластера, а также медицинские учреждения, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний. Об этом сегодня, 27 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

lennpp.rosenergoatom.ru ЛАЭС-2

Предпроектные разработки по развитию технопарка были представлены в рамках совета директоров сосновоборгского городского округа, где расположена ЛАЭС. Пилотный проект может стартовать уже в конце 2018 года.

«В рамках разработки идеи развития технопарка в Сосновом Бору будет разработана инвестиционная презентация, которую мы сможем представить потенциальным резидентам. В связи с тем, что город обладает серьезным научным потенциалом, можно ожидать большого интереса на размещение в технопарке со стороны инновационных компаний», — прокомментировал эти планы корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Параллельно для развития научного потенциала города, совместно с петербургским Политехническим университетом, рассматривается возможность формирования в Сосновом Бору научного образовательного центра. В настоящее время среди предприятий города доля наукоемких производств превышает 5%.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый. По проекту «АЭС-2006» с 2008 г. строятся два новых энергоблока типа ВВЭР-1200 — так называемая «ЛАЭС-2». Заказчик-застройщик проекта — ОАО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — АО «Атомпроект», генеральный подрядчик — АО «Концерн Титан-2.