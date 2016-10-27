Новосибирск, 27 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Выражение «золотая осень в городе» в этом году определенно не подходит для Новосибирска. Тому, что происходит сейчас в мегаполисе больше подходит определение «зеленая» осень.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

Не так уж часто встретишь деревья с еще зеленой или только начинающей желтеть листвой под снегом, который в этом году выпал и впрямь неожиданно не только для коммунальных и дорожных служб, но и для горожан.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

Уже слышатся опасения по поводу того, что растения и деревья не успели подготовиться к такому сюрпризу природы, так как у них практически и не было этого переходного периода. Сентябрь в городе был весьма теплым. А в октябре выпал снег и установились отрицательные температуры.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

«Ничего хорошего в этом нет. Растения не успели подготовиться к зиме», — приводит сайт «Академгородок» мнение старшего научного сотрудника Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирины Боярских.

Она уверяет, что если ноябрь вдруг окажется аномально теплым, то для растений это будет еще хуже — новая волна тепла только вызовет нежелательные биологические процессы. Проблема, по мнению Ирины Боярских, в том, что из-за погодных аномалий побеги не успели полностью одревеснеть, а не одревесневшие зеленые части мороза не выдержат. Деревьям и кустарникам, скорее всего, грозит частичное обмерзание.

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

«Зеленая» осень совершенно нетипична для Новосибирска, хорошего в этом мало, но специалисты отмечают, что в дикой среде растения и деревья к зиме подготовились лучше, чем в городе, где средняя температура выше.

А пока в Новосибирск пришла очередная волна осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 27 октября, в городе идет мокрый снег, наблюдается слабая метель. Но в то же время, установилась плюсовая температура, снег начал таять.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области будет облачно, небольшой, в отдельных районах умеренный, снег, метели. На дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Снег продолжит идти и в последующие сутки. Завтра, 28 октября, в Новосибирске ожидается температура ночью −4…−6°C, днем 0…-2°C, а 29 октября ночью −8…−10°C, днем −3…−5°C.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, в ночь с 26 на 27 октября заместитель мэра по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин проверил работу городских служб по ликвидации последствий снегопада. По его словам, городским службам удалось «достаточно быстро очистить основные городские магистрали, дороги районного значения». Не убранным снег остался на всех внутриквартальных и придомовых территориях. Сафиуллин назвал это «серьезным недостатком».

Анна Алябьева ИА REGNUM Деревья и кустарники в Новосибирске стоят с зеленой или только начинающей желтеть листвой, хотя город уже завалило снегом

По данным городской администрации, за две смены 26−27 октября с улично-дорожной сети города вывезено почти 17 тыс. кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1745 тонн песко-соляной смеси. Работало 520 единиц зимней уборочной техники: 233 — в дневную смену и 287 — в ночную. Всего с начала снегопадов вывезли почти 40 тыс. кубометров снега. Работа по зимней уборке города продолжается.