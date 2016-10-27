Бремен, Германия, 27 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Исследователи из Бременского университета в Германии смогли расшифровать сигналы мозга человека, преобразовав их в слова. Подобная технология в будущем способна помочь людям с нарушениями речи, сообщает «Экономика сегодня».

Рене Магритт. Le Idees claires (Светлые мысли)

Участниками эксперимента стали пациенты, страдающие эпилепсией, в мозг которых были вживлены специальные электроды. Люди должны были зачитывать текст, при этом компьютер фиксировал сигналы их мозга. Эти данные стали для ученых базой шаблонов нейронных сигналов, которые соответствуют определенным речевым элементам.

В дальнейшем специалистам удалось преобразовать нейронные сигналы мозга в текст, отличающийся значительной степенью достоверности. Пока что метод невозможно применять массово из-за необходимости вживления в мозг электродов. Тем не менее исследование стало первым шагом на пути к новой технологии.