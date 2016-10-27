Рим, 27 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Еще одно сильное землетрясение магнитудой 4,4 балла было зафиксировано в районе города Кастел Сант-Анджело-суль-Нера, об этом 27 октября сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), толчок произошел в 10:20 утра по местному времени на глубине около 9 километров. Пострадавших нет, некоторые люди получили незначительные травмы. Один 73-летний мужчина умер от сердечного приступа в Толентино. Зарегистрированы обрушения зданий, штаб гражданской обороны сообщает о тысячах жителей, оставшихся без крова.

По данным сейсмологов со вторника 25 октября произошло более 150 толчков в районе между городами Перуджиа и Норчи. После трех наиболее интенсивных толчков силой 5.9 баллов, .5.4 балла, а затем 4,5 балла последовали толчки силой менее 3 баллов в области Мачерата. В наибольшей степени пострадали муниципалитеты маленьких городов областей Мачерата. С 24 августа в общей сложности более 18 тысяч подземных толчков зарегистрированы в центральных областях Италии, общая площадь территории составляет более 60 километров в горной местности вдоль Апеннин.

Мэрия города Аматриче сообщает, что здание из красного кирпича, единственное, которое выдержало землетрясение в Аматриче 24 августа и стало символом города, разрушено после толчков 26 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два месяца назад в центральной части Италии произошло сильное землетрясение: 24 августа 2016 года от подземного толчка магнитудой 6,0 баллов серьёзно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке. Погибло около 300 человек