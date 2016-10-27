Москва, 27 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Нефтяные фьючерсы моментально подросли примерно на 1 доллар на фоне публикаций данных по добыче нефти от Минэнерго США, однако затем фьючерс на Brent вновь вернулся к уровням ниже 50 долларов за баррель, 27 октября в Азии нефтяные фьючерсы подрастают, прибавляя около 0,4%, говорит аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.«Не менее важное значение имеет показатель добычи нефти в Штатах и для среднесрочных перспектив нефти. Так, согласно статистике, за минувшую неделю среднедневной объем добычи нефти в США увеличился на 40 тыс. баррелей в сутки и составил значение в 8 млн 504 тыс. баррелей в сутки. Восстановление добычи нефти в США на горизонте четвертого квартала — это риск увидеть новую волну снижения нефтяных котировок. Пока же есть вероятность, что фьючерс на Brent в ближайшие дни будет держаться в диапазоне 49−52 долларов за баррель», — говорит он.

wilhei Рубли

Снижение нефтяных цен в последние три торговых дня привело и к ослаблению позиций российской валюты, указывает эксперт. «Для пары доллар/рубль сохраняет актуальность диапазон в 62−63,5 рублей за доллар. В последние пару дней слабость демонстрирует большая часть валют развивающихся стран, чему виной отчасти некоторое ухудшение аппетита к риску на мировых рынках. Пока считаем, что драйверов для выхода пары доллар/рубль из уже привычного коридора нет», — убежден Поддубский.