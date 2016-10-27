Москва, 27 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. О приостановке соглашений по сотрудничеству между Россией и США в ядерной и энергетической сферах слышали большинство жителей России (59%). Традиционно, большую информированность о происходящем демонстрируют люди пенсионного возраста (72%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Department of Energy Плутоний

Вопрос о том, что послужило причиной принятия данного решения, для многих (59%) затруднителен, при этом большая часть содержательных ответов связана с действиями США: они считаются основными виновниками произошедшего (их «агрессия» — 12%, «политика в отношении России» — 12%, «инициатива» и др.).

Последствия принятого решения России большинству граждан пока также неясны (58% затруднились дать определенный ответ). Каждый пятый (22%) считает, что это решение никак не повлияет на ситуацию в стране.

Опрос проведен 15−16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные нтервью по месту жительства респондента.