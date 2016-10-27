Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. На Октябрьской железной дороге создана комиссия по выяснению причин неисправности скоростного поезда «Сапсан», которая установит размер компенсационной выплаты 508 пассажирам состава, опоздавшего по пути из Москвы в Петербург. Об этом сегодня, 27 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОЖД.

verzunof «Сапсан»

Пассажиров поезда «Сапсан», застрявшего в ночь на 27 октября в Новгородской области, доставили в Петербург лишь к трем часам ночи: задержка прибытия составила более трех часов. Ранее в СМИ появились сообщения, что причиной остановки поезда якобы стало обледенение железнодорожного пути, но эта версия не подтвердилась.

Следовавший из Москвы в Петербург «Сапсан» 26 октября в 22:21 совершил внеплановую остановку в районе станции Мстинский Мост в Новгородской области. Прибыть в Северную столицу скоростной поезд должен был в 23.30. Вместо этого пассажиров доставили в Петербург глубокой ночью — к 3:00.

«Был отправлен резервный поезд, в который около половины второго ночи пересадили 508 пассажиров для доставки в Петербург», — пояснили в пресс-службе ОЖД. Там добавили, что данный случай подпадает под действие распоряжения ОАО «РЖД» «О выплате денежной компенсации пассажирам за опоздание скоростных поездов».

«Пассажирам еще в поезде выдали бланки заявок на компенсацию, они заполнили и сдали. Сейчас работает комиссия по выяснению причин случившегося. Размер компенсации проезда будет установлен в зависимости от причин неисправности», — рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Добавим, что в 22:45 в районе Мстинского моста по техническим причинам был также остановлен «Сапсан» рейса №780, следовавший по тому же маршруту. Поезд прибыл на Московский вокзал с опозданием на 20 минут.