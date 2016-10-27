Раменское, Московская область, 27 октября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в одной из больниц Московской области, где, по сообщениям СМИ, пациент потерял руку из-за халатности врачей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

К проверочным мероприятиям также будут привлечены специалисты и эксперты из Москвы и Московской области.

Напомним, по данным «Life», с 25-летним жителем Подмосковья Дмитрием Любишкиным произошел несчастный случай на работе. Мужчина лишился руки, но считает, что конечность можно было спасти, если бы врачи Раменской центральной районной больницы своевременно отреагировали на его жалобы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2016 года в Подмосковье произошел еще один несчастный случай с участием врачей. Родители маленькой девочки обратились в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» с жалобами на сильную зубную боль у ребенка. Врачи прочистили зубной канал и отправили ребенка домой. Однако 28 августа ребенок почувствовал боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз — «растяжение связок». 30 августа состояние ребенка ухудшилось, но в городской больнице, куда родители обратились повторно, им порекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно. Во второй половине дня девочке стало хуже. Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, вечером того же дня девочка скончалась. Зубных врачей отстранили от работы после гибели девочки.