Южно-Сахалинск, 27 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. На Сахалине крупнейший поставщик тепла потребителям Шахтерска — МУП «Шахтерсккомсервис» не выплачивает своим работникам заработную плату уже два месяца. Люди вынуждены терпеть, ведь трудоустроиться в небольшом городке очень сложно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ostrov65.com Шахтерск, Сахалинской области

«Мы за сентябрь еще не получали. Хотя в Трудовом Кодексе появились нововведения, согласно которым работодатель обязан платить зарплату два раза в месяц. Но, видимо, это не для руководства нашего МУП. Задержки стали хроническими. Более того: нам ни разу не выплатили компенсации за задержки, положенные по закону. В начале лета создали на предприятии комиссию по трудовым спорам. Она должна была помочь каким-то образом в своевременной выдаче зарплаты. Но комиссия есть, а денег нет. Задержки как были, так и продолжаются», — цитирует активистов из трудового коллектива МУПа «Сахалин Инфо».

Читайте также: «Искоренить невыплату заработной платы намерены власти Сахалина»

Между тем, уволиться с проблемного предприятия люди не могут — некуда. С работой в в городе очень плохо. МУП, поставляющий тепло, воду и прочие коммунальные удобства, напрямую зависит от платежей населения. А платежеспособность населения низкая — заработков в поселке нет.

«В должниках за коммунальные услуги чаще всего ходят многодетные и малоимущие семьи. Их в Шахтерске все больше и больше. Наш МУП судится с УК, но те не в силах собрать платежи с населения. УК судятся с людьми. Но людям нечем платить и уже нечего отдавать приставам. В результате городские УК банкротятся одна за другой. Крупных предприятий, которые могли бы стать основными покупателями услуг МУПа, в Шахтерске нет. Сборы с населения стабильно составляют 60%. Регулярно платят в шахтерском городе только пенсионеры», — рассказал директор МУП «Шахтерсккомсервис» Игорь Вавилов.

Читайте также: «Олег Кожемяко поклялся изменить жизнь на Сахалине и Курилах»

По словам мэра Шахтерска Алексея Крупевского, ситуация в МУПе — не самая острая, в других сферах городского хозяйства есть куда более серьезные проблемы.

«Сейчас стало получше, люди за сентябрь аванс получили. Раньше хуже было. Нам до зимы надо дотянуть, зимой поступления ожидаются 8−10 миллионов, зарплатный фонд на предприятии — 7 миллионов, плюс еще субсидия, справимся», — надеется градоначальник.

Но работники МУП утверждают, что «живых» денег давно не видели: авансы они получают в виде погашения коммунальных платежей.

Читайте также: «Прокуратуру Сахалина наказали из-за невыплаты зарплат на «Островном»

В Шахтерске есть серьезная проблема, характерная для многих дальневосточных городов. 40% от общего количества населения либо откровенно неплатежеспособны, либо давно покинули город. Так бывает часто: продать квартиру в Шахтерске практически невозможно, ввиду отсутствия денег у горожан. Множество квартир просто пустуют. Маргиналов, которые живут, пьют, и не платят, выселяют, ремонтируют, предоставляют жильё нуждающимся. Но таких не много. Есть и приватизированные квартиры, владельцы которых умерли, а наследников не нашлось. Чтобы хоть как-то уменьшить количество брошенного жилья, такие квартиры по суду возвращают в муниципальную собственность. Но процесс этот, по словам мэра, долгий, сложный и неприбыльный.

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинские работодатели, не выплачивающие работникам заработную плату, оштрафованы на 20 миллионов рублей с начала 2016 года. К ответственности за невыплату зарплаты привлечены почти 900 должностных лиц. На официальном сайте госинспекции труда по Сахалинской области размещен перечень недобросовестных работодателей, для ознакомления всех жителей области.

В островном регионе с каждым годом снижается численность жителей. Сокращение происходит за счет миграционной убыли и низкого прироста. По данным на 1 января текущего года, плотность населения Сахалинской области составила 5,6 человека на 1 квадратный километр. Всего на острове проживает немногим более 488 тысяч жителей.