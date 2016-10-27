Нью-Йорк, США, 27 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Коллекция из 176 смайликов японского провайдера DoCoMo будет выставлена в Нью-Йоркском Музее современного искусства, передают CBS News.

PeteLinforth Смайлик

Коллекция эмодзи подарена музею. В неё входят не только «улыбки» и другие эмоции, но и знаки зодиака, животные, пиктограммы с погодой.

Комментируя появление новой коллекции, специалист отдела архитектуры и дизайна Пол Голлоуэй пояснил: «Эти шедевры дизайна размером 12 на 12 пикселей стали первыми ростками нового визуального языка».

Смайлики — графический способ выражения эмоций в виртуальном пространстве. Что касается эмодзи, то они долгое время использовались только в Японии. Распространение в других странах получили в 2010 году.