Музей современного искусства в Нью-Йорке покажет коллекцию смайликов
Нью-Йорк, США, 27 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Коллекция из 176 смайликов японского провайдера DoCoMo будет выставлена в Нью-Йоркском Музее современного искусства, передают CBS News.
PeteLinforth
Смайлик
Коллекция эмодзи подарена музею. В неё входят не только «улыбки» и другие эмоции, но и знаки зодиака, животные, пиктограммы с погодой.
Комментируя появление новой коллекции, специалист отдела архитектуры и дизайна Пол Голлоуэй пояснил: «Эти шедевры дизайна размером 12 на 12 пикселей стали первыми ростками нового визуального языка».
Смайлики — графический способ выражения эмоций в виртуальном пространстве. Что касается эмодзи, то они долгое время использовались только в Японии. Распространение в других странах получили в 2010 году.