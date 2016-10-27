Москва, 27 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Введение налога на депозиты ухудшит сберегательную способность населения и не приведет к экономическому росту. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 октября партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Денис Тарадов, комментируя планы Минфина РФ по введению налога на депозиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Он отметил, что режим отсутствия налогов на депозиты был «серьезным плюсом для неактивных инвесторов, который хоть как-то помогал сберегать и копить».

«Эта мера только ухудшит сберегательную способность для населения, в итоге положительного экономического эффекта не будет, просто единовременно поступят средства в казну, и никакого экономического роста от этого не получится», — пояснил он.

По мнению эксперта, 200 млрд рублей, которые бюджет планирует получить от налога, уйдут на «государственные нужды и никакого положительного эффекта для экономики не будет».

«Если окажется, что денег в бюджете совсем не хватает, то это оправданная мера, но в итоге экстремальная», — сказал Тарадов. Люди поймут, что заработки в банках минимальны и заберут оттуда деньги, что опять-таки не будет способствовать экономическому росту, считает аналитик.

Тарадов полагает, что разумнее переходить к персональному прогрессивному налогообложению, нежели вводить подобный налог. «Если просто говорить о подходах, лучше будет ввести персональное прогрессивное налогообложение, нежели просто брать налог на депозит с бедных и богатых. А это полумера, непонятно на что направленная. Она не просто неправильная, а даже экономически неоправданная», — говорит он.

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Минфин прорабатывает возможность введения налога на депозиты, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В случае введения подоходного налога в размере 13% годовых на вклады дополнительный доход в бюджет мог бы составить порядка 200 млрд рублей в год, посчитали эксперты. Сейчас в России существует налог на депозиты в размере 35% для рублевых вкладов, ставка которых превышает размер ставки рефинансирования на 5% .