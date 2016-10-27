Якутск, 27 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. ЧС в райцентре, война без штрафов с незаконной продажей алкоголя, депутатское расследование дела об убийстве ездовых оленей, новая солнечная электростанция и штраф частному детсаду за двоих потерянных детей — в обзоре ИА REGNUM.

Пампео Массани. Виноделы

Перебои с электричеством и ЧС из-за метели

Режим ЧС муниципального характера введен с полудня 27 октября в административном центре Верхнеколымского района Якутии — поселке Зырянка, пишет ИА SakhaNews. В школах населённого пункта отменены занятия, закрыт местный аэропорт.

Кроме того, из-за порывистого ветра и сильного снегопада затруднено автомобильное сообщение с посёлком, сейчас дорогу к нему пытаются расчистить. Кроме того, в Зырянке происходят частые отключения электроэнергии.

Прогноз синоптиков неутешителен: в ближайшие сутки, 28 октября, в Колымо-Индигирских, Усть-Янском и Булунском районах сохранится снег, ветер северо-западный 12−17 м/с, порывы 18−23 м/с, метель.

Война с незаконной продажей алкоголя

Несмотря на установленные в Якутии запреты, некоторые нерадивые продавцы продолжают реализацию алкоголя в неположенное время, признало ЯСИА. Факты игнорирования антиалкогольных ограничений вскрылись во время рейда по торговым точкам столицы республики, проведённым региональными общественными объединениями. Организаторы мероприятия намерены сделать такие гражданские проверки регулярными.

«Мы не хотим штрафовать кого-то или «кошмарить» бизнес. Для этого есть целая система надзорных органов. Наша цель — общественный контроль за соблюдением закона», — сообщила сопредседатель движения «Трезвая Якутия» Матрёна Ядрихинская.

«Конечно, все законно, существуют ФЗ №212 «Об основах общественного контроля» и законы, регулирующие оборот этилового спирта. При желании можно написать заявление в полицию, тогда продавцу грозят административная ответственность и штраф. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч рублей», — подчеркнул главный специалист Госалкогольконтроля Якутии Сергей Софронов.

Рейд проходил в режиме «тайный покупатель». Общественники проверили пять магазинов, в трех из которых водка и пиво продавались в неположенное время. Продавец магазина по улице Губина рассказала, что торговать алкоголем ее вынуждают обстоятельства: «У меня дети в садик и школу ходят, их надо кормить и одевать. Понимаете? Я же не от хорошей жизни тут стою».

«Читать мораль, конечно, не так эффективно, как штрафовать, но мы подобные акции будем проводить регулярно. Пусть все продавцы, занимающиеся продажей из-под полы, знают — любой человек, купивший у них алкоголь, может оказаться активистом», — заявила Ядрихинская.

Убийц оленей выгораживает следствие?

Уголовное дело, возбуждённое по факту расстрела 30 ездовых оленей в Блунском районе Якутии, сначала затягивалось, а потом было закрыто незаконно. К такому выводы пришёл заместитель председателя парламента Якутии Виктор Губарев, пишет РИГ SAKHAPRESS.RU. По данным регионального СМИ, он озвучил позицию Госсобрания республики на заседании 27 октября, назвав виновными в убийстве оленей капитана полиции Мохначевского и военнослужащего, проходившего службу по контракту в войсковой части №14 145, старшего сержанта Кычкина.

«О том, что в Тикси проходил большой праздник с участием именно ездовых оленей, не могли не знать виновники преступления, когда шли на противоправные действия. Что побудило военнослужащего и полицейского развернуть охоту в нарушение правил охоты в РФ, намеренно нарушить положенные сроки, находясь в непосредственной близости от районного центра в 20 км? Звучит смешно, когда следствие отмечает, что умысла причинить вред чьему-либо имуществу у обвиняемого Кычкина не было», — отметил Виктор Губарев. Мохначевский, также участвовавший в расстреле оленей, выступал по делу свидетелем и никакого наказания не понёс.

Возглавляемой им комиссией направлялись запросы по факту затягивания хода расследования этого преступления органами следствия. Тем не менее, итога удалось добиться — Кычкин признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объёме, раскаялся в содеянном и полностью возместил причинённый потерпевшим имущественный вред. Тем не менее, в парламенте республики недовольны действиями правоохранителей по данному делу. О всех обнаруженных в ходе депутатского расследования нарушениях будут проинформированы прокуратура республики, военный прокурор Якутского гарнизона, Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), руководству войсковой части № 14 145 Тикси-1, а также в министерство охраны природы Якутии.

Новая солнечная электростанция

В селе Верхняя Амга Алданского района Якутии начали промышленную эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 36 кВт. Новый энергообъект позволит в летнее время полностью отказаться от использования высокозатратной дизельной генерации, сообщает Якутск.ру.

Планируется, что выработка солнечной электростанции составит 30,6 тысяч кВт*ч в год. Солнечные панели обеспечат потребности села в электроэнергии в течение всего светового дня. С закатом солнца электроэнергию будут отдавать аккумуляторные батареи, заряжаемые от солнечных батарей в течение дня.

По подсчетам специалистов компании, СЭС позволит ежегодно экономить более 18,8 тонн дорогостоящего привозного дизельного топлива, что в денежном эквиваленте составит более 800 тысяч рублей в ценах 2016 года. Все оборудование станции адаптировано к использованию в условиях северного климата.

СЭС в селе Верхняя Амга стала четырнадцатым объектом возобновляемой энергетики на территории Якутии и второй солнечной станцией в Алданском районе. Всего комплексная программа «РАО Энергетические системы Востока» по внедрению технологий возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке предполагает строительство 178 солнечных станций и ветроэнергетических комплексов суммарной мощностью около 146 МВт.

10 тысяч рублей за потерянных детей

Руководство частного детсада в Якутске Baby Town, потерявшего двоих детей, оштрафовано на 10 тысяч рублей. С таким результатом завершилась проверка по факту самовольного ухода двух малолетних воспитанников из дошкольного учреждения, пишет News.Ykt.ru.

Мальчики ушли с территории детсада 3 августа 2016 года по недосмотру воспитателей, сделали вывод в прокуратуре. Руководство дошкольной организации самостоятельно о пропаже детей с момента их ухода и до времени обнаружения в правоохранительные органы не сообщило. Поисковые мероприятия были начаты по заявлению матери одного из пропавших детей.

В отношении руководителя частного детсада было возбуждено административное дело, по итогам расследования которого он оштрафован на 10 тысяч рублей.