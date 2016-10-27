Киев, 27 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Замглавы украинской парламентской фракции «Народный фронт» и председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, экс-командир спецподразделения «Днепр-1» Юрий Береза предложил лишить народного депутата от «Батькивщины» Надежду Савченко членства в Комитете нацбезопасности в связи с ее поездкой в Москву. Об этом Береза написал 27 октября на своей странице в Facebook, передает ИА REGNUM.

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Береза подозревает Савченко в передаче российским силовикам секретной информации. «Новость о том, что Савченко появилась в Москве, не только шокировала меня, она меня убила. Представить себе, что в воюющей стране член комитета национальной безопасности и обороны поехала в столицу страны-агрессора — это не поддается никакому логическому и алогическому объяснению. Человек, который допущен к секретной информации, к делам, которые решаются на Комитете нацбезопасности и обороны, едет к государству-агрессору — это шок», — признался депутат.

Он призвал Раду лишить Савченко доступа к секретной информации. «Для меня сверхважно поставить вопрос: 1) о лишении Савченко допуска к государственной тайне; 2) вопрос перед регламентным комитетом и фракцией «Батькивщина» о лишении ее членства в Национальном комитете нацбезопасности и обороны», — написал Береза.

Вчера, 26 октября, народный депутат, бывшая военная летчица Надежда Савченко во время визита в Москву, кроме посещения суда над украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком, успела прогуляться по Красной площади, а также побывать в посольстве Украины. Соответствующее видео телеканала «РЕН ТВ» было выложено в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отметил, что у Савченко в Москве не будет проблем с российскими силовиками. «Думаю, никаких проблем там не возникнет. Если ее визит хоть как-то поможет украинским гражданам, которые сегодня незаконно находятся в застенках и в российских тюрьмах, то ради Бога… Я не думаю, что ее визит как-то повлияет на ход слушания… Мы должны осознавать, что никаких перспектив лично я по изменению приговора и тем более его отмены в российских судах не вижу. Другой вопрос, что после апелляции и подтверждения окончательного решения по приговору можно будет говорить об обмене наших политзаключенных», — заявил Шкиряк.

Напомним, в марте 2014 г. в России был задержан лидер Украинской национальной ассамблеи (УНА) Николай Карпюк. Украинского журналиста Станислава Клыха задержали в сентябре 2014 г. на территории РФ, когда он приехал в гости к беременной девушке. 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (РФ) признал виновными граждан Украины Карпюка и Клыха. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 — начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. По данным следствия, они принимали участие в боях с российскими войсками в Грозном, в частности в боях в районе площади «Минутка» и у Президентского дворца.