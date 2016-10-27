Джакарта, 27 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Власти Индонезии стремятся достигнуть налогового соглашения с компанией Google, заявил министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати, сообщает 27 октября Reuters.

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«Мы уже общались с представителями компании Google. По крайней мере, есть понимание того, почему Индонезия хотела бы получить справедливую долю от доходов Google. Мы надеемся, что нам удастся заключить соглашение», — сказал Индравати.

Напомним, все чаще звучат обвинения налоговых служб по всему миру, что компании Apple и Google занижают суммы налоговых выплат. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обязала компанию Apple выплатить $14,6 млрд неуплаченных налогов правительству Ирландии.

Власти Индонезии планируют взыскать с компании Google налоговую задолженность за пять лет.