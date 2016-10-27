Ярославль, 27 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Ярославцы стали реже прибегать к услугам микрофинансовых организаций. Однако объем выданных займов существенно вырос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО.

20 копеек

По данным Ярославского отделения Центробанка, в Ярославской области на 1 июля 2016 года было зарегистрировано 32 микрофинансовые организации. По итогам первого полугодия размер их кредитного портфеля увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числовом выражении он составил 208 млн. рублей.

Объем займов, выданных МФО в январе-июне, составил 241,5 млн руб., что на 60% больше, чем в первом полугодии предыдущего года. Сумма кредитов физическим лицам выросла на 78% — до 127,6 млн руб. Объем займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличился на 44% и достиг 113,9 млн руб.

При этом количество договоров, заключенных с МФО в регионе, снизилось на 16,5% и составило 9,2 тысячи.

Аналогичную ситуацию Центробанк фиксирует и в целом по Центральному федеральному округу. Объем займов, выданных МФО в центральных регионах, вырос на 81%, но при этом юрлица стали брать микрокредитов меньше и реже.