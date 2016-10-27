Барнаул, 27 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Власти Барнаула объявили о повышении с 1 декабря 2016 года стоимости проезда и введении электронной карты. Если сейчас цена одной поездки в городском транспорте составляет 17 рублей, то с введением новой системы и новых тарифов, за электронный билет (помимо самой карты) придется заплатить от 18 до 19 рублей. Расчет наличными за проезд обойдется дороже. Вопрос этот был рассмотрен сегодня, 27 октября, в ходе заседания городского координационного совета по ценообразованию. Подробности сообщает официальный сайт барнаульской мэрии.

Светлана Шаповалова Транспорт в Барнауле

Как следует из принятых решений, расчет наличными за поездку в автобусах обойдется пассажирам в 20 рублей (повышение на 3 рубля), а натуральный расчет в трамваях и троллейбусах вздорожает до 19 рублей.

Для того, чтобы сэкономить, барнаульским пассажирам придется заплатить единовременно 100 рублей за транспортную карту «Электронный кошелек» и выбрать тариф.

Обладателей электронных билетов на проезд в трамваях и троллейбусах не стали ограничивать в количестве поездок (там утвержден единый тариф в размере 18-рублей за поездку). А вот пассажирам автобусов большой вместимости тарифом 18 рублей за поездку «Электронный кошелек» позволит воспользоваться только 50 раз. Тем, кому этого количества будет недостаточно, предложат заплатить за одну поездку на 1 рубль больше: без ограничения количества поездок по транспортной карте одна поездка обойдется в 19 рублей.

Как пояснил заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химичка, со временем тарифов будет больше, «чтобы каждый мог выбрать для себя наиболее подходящий». При этом он подчеркнул, что утвержденные координационным советом тарифы существенно ниже предложений перевозчиков и стоимости проезда в крупных сибирских городах.

Все нововведения, по мнению мэрии, направлены на сохранение доступности общественного транспорта для населения. «При этом нужно дать перевозчиками возможность обновлять и ремонтировать подвижной состав, закупать ГСМ, платить зарплату, налоги и социальные отчисления», — заявил Вячеслав Химочка.

Напомним, раньше, чем в Барнауле систему электронного проездного билета ввели в Бийске. Как уже сообщало ИА REGNUM, процесс этот сопровождался протестом стороны перевозчиков: ведь с повысившегося 2,5 рубля проезда (это произошло в июле 2016 года) они не получили ровным счетом ничего. Все средства уходят частной фирме — на обслуживание новомодной системы. Предприниматели уже посчитали, что в месяц таким образом выходит весьма приличная сумма — 5 миллионов рублей.

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Бийские автопредприниматели возмутились: мало того, что что существующий тариф не покрывает их издержки, так еще и в соответствии с навязанным договором, билеты стали проверять с охраной и штрафовать. «Если пассажиры не обилечены, — охранник выводит их из автобуса. Много случаев бывало ‑ и детей выводят — им без разницы», —ранее отмечал в интервью «Нашим новостям» предприниматель Артем Торопчин. История закончилась тем, что с несогласными расторгли договоры и ужесточили правила перевозки.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Якутске. Известие о значительном повышении цены за проезд (сразу на 5 рублей) и введении электронного проездного с 1 ноября 2016 года жители региона встретили с возмущением. Люди недовольны, что за высокую плату по-прежнему будут передвигаться по городу в грязных и не комфортабельных автобусах, которые работают не по расписанию. Подозрения жителей города вызвала и новая транспортная карта, обслуживать которую, как полагают блогеры, будет «Алмазэргиенбанк».

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В Барнауле стоимость проезда в городском транспорте повышают ежегодно (в среднем на 2 рубля), начиная с 2013 года. Предыдущий раз цену подняли 1 июля 2015 года.