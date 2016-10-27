Ярославский депутат: Сокращение расходов бюджета – общероссийская тенденция
Ярославль, 27 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Бывший председатель комитета Ярославской областной думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Денисов считает, что сокращение расходов бюджета 2017 года вызвано непростым состоянием экономики России и Ярославской области. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 октября Правительство региона озвучило основные параметры бюджета на 2017 год — 52,2 млрд. рублей составят доходы и расходы, в то время как в бюджете 2016 года расходная часть составляет 61,4 млрд. рублей.
«В федеральном бюджете также сокращается расходная часть. Логично, что Правительство нашей области действует в том же контексте, я рискну предположить, что имеется и соответствующее указание Министерства финансов России», — считает депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.
Депутат уверен, что исходя из экономической ситуации в России в целом и в Ярославской области в частности, власти придется идти на непопулярные меры. Причем сокращение расходов, по мнению экс-председателя бюджетного комитета, регионального парламента не ограничится социальными статьями.
«Будут сокращены программы образовании, здравоохранения, поддержки промышленности, агропромышленного сектора и так далее. Если брать доходную часть — там также будут существенные сокращения. Исходя из экономических реалий, когда проседают доходы, то сокращаются и расходы», — считает Владимир Денисов.