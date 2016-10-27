Ярославль, 27 октября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Бывший председатель комитета Ярославской областной думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Денисов считает, что сокращение расходов бюджета 2017 года вызвано непростым состоянием экономики России и Ярославской области. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобилизация финансов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 октября Правительство региона озвучило основные параметры бюджета на 2017 год — 52,2 млрд. рублей составят доходы и расходы, в то время как в бюджете 2016 года расходная часть составляет 61,4 млрд. рублей.

«В федеральном бюджете также сокращается расходная часть. Логично, что Правительство нашей области действует в том же контексте, я рискну предположить, что имеется и соответствующее указание Министерства финансов России», — считает депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.

Депутат уверен, что исходя из экономической ситуации в России в целом и в Ярославской области в частности, власти придется идти на непопулярные меры. Причем сокращение расходов, по мнению экс-председателя бюджетного комитета, регионального парламента не ограничится социальными статьями.

«Будут сокращены программы образовании, здравоохранения, поддержки промышленности, агропромышленного сектора и так далее. Если брать доходную часть — там также будут существенные сокращения. Исходя из экономических реалий, когда проседают доходы, то сокращаются и расходы», — считает Владимир Денисов.