Токио, 27 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Президент Филиппин заявил, что не против проведения совместных военных учений между вооруженными силами Филиппин и Японии, сообщает 27 октября Kyodo.

Родриго Роа Дутерте

«Совместные учения? Да, конечно … Нет проблем», — сказал Дутерте.

Президент Филиппин добавил, что во время его визита в Японию вопрос о возможных совместных военных учениях между двумя странами обсуждался «в общих чертах».

Напомним, 26 октября президент Филиппин заявил, что необходимо освободить Филиппины от военного присутствия иностранных государств. Также Дутерте выразил готовность пересмотреть или расторгнуть ряд военных соглашений.

8 октября Министерство обороны Филиппин объявило об отмене всех ежегодных учений и патрулей с американскими военными, а также о начале вывода военного контингента США с островного государства.

Военные источники из оборонного ведомства Филиппин сообщили, что дальнейшая судьба военного сотрудничества США и Филиппин определится во время встречи военных представителей двух стран 24 ноября.