Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На третьи сутки после прихода в Петербург зимней погоды северная столица переживает «день жестянщика». С утра 27 октября в городе и его окрестностях произошли десятки массовых аварий. Очевидцы винят в них скользкую дорогу, летнюю резину и неумелых водителей.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

Как сообщали петербуржцы в соцсетях, примерно в 07:30 около 10 автомобилей столкнулись на мосту на Таллинском шоссе, что вызвало гигантскую пробку. Примерно в это же время случилась авария на Выборгском шоссе у метро «Озерки». В ней «поучаствовали» около 20 автомобилей. На Пискаревском проспекте, на Ручьевском путепроводе, ДТП собрало около 15 машин на участке от улицы Руставели к Кольцевой автодороге, пишут очевидцы в социальных сетях.

На Индустриальном проспекте в районе дома №73 также произошло ДТП, в связи с чем образовался затор в сторону Шафировского проспекта. По словам свидетелей, четыре машины столкнулись на Приморском шоссе, в результате чего грузовик завалился на обочину.

Около 9:30 на Новоколомяжском проспекте около дома №13 произошло сразу два ДТП, участниками первого стали легковые машины, а второго — уже автобусы. «Девушка за рулем красного внедорожника влетела в левую заднюю часть маршрутки, припаркованной во втором ряду», — сообщают очевидцы.

Примерно в это же время на пересечении Омской улицы и Ланского шоссе четыре машины попали в аварию, затруднив проезд от Чёрной речки. Поступали сообщения об аварии на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова, здесь столкнулись «всего» три автомобиля, но они мешают проезду остальных.

Около Светлановской площади примерно в 10:30 Opel не справился с управлением и влетел в бордюр, чем заблокировал ход трамваев. Также на трамвайных путях столкнулись маршрутка и Ford на перекрестке проспекта Луначарского и проспекта Энгельса. «Трамвай не смог закончить поворот и перекрыл перекрёсток», — говорят свидетели.

Большинство автомобилистов полагают, что виной всему — нерасторопность участников дорожного движения в переходе с летней резины на зимнюю в условиях гололедицы. Но другие подчеркивают, что многие жертвы утренних аварий уже «переобулись» и отправились в город на шипованных покрышках, однако им это ничуть не помогло.

«А что теперь грустить?! Вовремя колеса менять нужно, а не игнорировать прогноз погоды и надеяться на русский авось!», — отмечает Надежда в группе «ДТП и ЧП».

«Не надо сейчас менять колёса, нормально на «лете» ездится, — не согласен с ней другой пользователь сети. — А скоро опять плюсовая погода, снова менять? Голову надо включать, а не ураганить. Мокрая дорога шумахеров не любит».

Региональное управление ГИБДД ранее призвало водителей соблюдать повышенную внимательность и осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщалось, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредило об усилении ветра во второй половине дня 27 октября и гололедице на дорогах.