Выставка западной бронетехники, организованная в Москве, вызвала предсказуемую реакцию в западных столицах.

Иван Шилов ИА Регнум

Действительно, мало кому из политиков в Европе и США доставляет удовольствие лицезреть боевые машины, стоившие безумных денег европейским и американским налогоплательщикам, в самом жалком и неприглядном виде. И начисто утратившими боевую мощь и способность одним своим видом внушать ужас вероятному противнику.

Да к тому же техника с умыслом выставлена в самом сакральном месте — напротив Музея Победы против объединенных сил «Евросоюза 1940-х годов».

Практически все публикации в европейских и американских медиа отрабатывали единый нарратив — Россия якобы устроила пропагандистское шоу, выдавая единичные потери высокотехнологичных боевых машин за нездоровую тенденцию, что не имеет ничего общего с реальностью.

Вот, например, нидерландский аналитический портал Oryx, про который мало кто слышал, но на который ссылается немецкий новостной портал t-online, скрупулезно подсчитал, что Украина с начала СВО потеряла всего 800 танков.

Доверяет подобной информации, наверное, только аудитория, верящая словам Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери Украины составляют всего 31 тысячу человек.

Увы, немецкие журналисты даже не удосужились ознакомиться с историческим контекстом, опираясь на который во многом и организовывалась выставка на Поклонной горе.

Так, журналисты Spiegel предположили, что пушку Leopard 2A6 пригнули к земле лишь для того, чтобы сделать танк менее грозным с виду, в то время как опущенный ствол пушки в русской армии — символ захваченного и «затрофеенного» немецкого танка еще со времен Великой Отечественной.

Еще дальше в своих нелепых теориях пошли журналисты издания Frankfurter Rundschau, назвав увиденное «странной сценой».

«Похоже, Путину не понравилось состояние захваченного танка Leopard 2 немецкого производства. В ролике, сделанном за день до начала выставки, показано, как тяжелый груз прикрепляется к крану. Гиря медленно приближается к стволу пушки и толкает его вниз, пока он не сгибается окончательно».

«Вероятно, у этого действа есть одна главная подоплека: пропаганда. Чтобы унизить захваченный в Российской Федерации танк Leopard 2A6, его пушка и привод стабилизатора были сломаны», — цитируют немцы одного из проукраинских «военных блогеров».

Другой американский блогер, ведущий репортаж из зоны боевых действий на Украине, которого также цитирует FR, пишет: «Не сумев повредить танк Leopard на Украине, русские попытались согнуть ствол танка на площади в Москве, чтобы создать впечатление поражения».

«Не сумев повредить» — это заявление, многое говорящее о компетентности как блогера, так и цитирующих его профессиональных журналистов.

Вообще немецкие журналисты, привыкшие использовать манипулятивные пропагандистские технологии в освещении событий на Украине, в частности обесценивание источника информации, в публикациях о московской выставке военных трофеев со своими нарративами выглядят весьма комично.

«В московском «Парке Победы» открылась выставка «трофеев», как Министерство обороны РФ называет танк «Леопард» и более 30 других представленных на ней образцов вооружения.

Многие из них — западного производства. Путинские военные утверждают, что захватили танки и бронемашины в зоне боевых действий на Украине», — пишут журналисты Spiegel.

Такими словами они будто подчеркивают, что «трофеи» русской армии — не совсем трофеи. А столь внушительный парк бронетехники мог быть вовсе и не захвачен на Украине, а куплен по сходной цене у американских и европейских сборщиков металлолома.

Публикации британской прессы, в частности The Times, более объективны:

Сергей Булкин/ТАСС

«Выставка в Москве отражает растущий в России оптимизм по поводу того, что война переходит решительно в её пользу.

У Украины нет хороших вариантов завершения конфликта, даже с последним пакетом помощи. Сейчас совершенно очевидно, что численность населения, экономика, запасы военной техники и оборонно-промышленная база России намного превосходят украинские, даже если её поддерживают США, Европа, другие союзники и партнеры», — цитирует The Times Юджина Румера, бывшего сотрудника национальной разведки США.

Британская же Daily Mail вообще выдала на редкость объективную статью, в которой практически не прослеживаются антироссийские нарративы. Англичане приятно удивили, представив широкую палитру мнений патриотически настроенных москвичей, пришедших на выставку.

А вот их американские коллеги из The Washington Post силятся принизить значение выставки в российской столице, при этом не скрывая желчи:

«Выставка в московском Музее Победы на Поклонной горе проходит накануне празднования Дня Победы 9 Мая, который не может не отличаться от прошлогоднего, когда Россия столкнулась с неудачами на поле боя и летним контрнаступлением украинских войск, опирающихся на новую западную военную технику.

Вместо этого в этом году украинские войска были вытеснены из нескольких прифронтовых деревень, поскольку поставки оружия застопорились», — пишут американцы.

Журналисты походя «разжаловали» в «деревню» Авдеевку — центр самого мощного украинского оборонительного укрепрайона.

И совершенно забыли упомянуть, что Бахмут — еще одна «крепость», на которую украинский режим возлагал большие надежды, — была взята всего лишь несколько дней спустя после прошлогоднего парада — 20 мая 2023 года.

«По мнению западных и украинских критиков, большая часть российской военной техники является старой или устаревшей, а российские победы на поле боя были достигнуты за счет простого преимущества в численности и высоких потерь», — добавляют журналисты американского издания, не мудрствуя лукаво и повторяя старые нарративы доктора Геббельса.

Впрочем, неприятные для американского читателя темы, поднятые на московской выставке, The Washington Post тоже не обходит вниманием.

Сергей Булкин/ТАСС

«Забравшись на «Абрамс» и держа в руках микрофон, корреспондент государственного телевидения рассказал россиянам, что в США этот танк рекламировался как несокрушимое «чудо-оружие». «Но это была полная ерунда — посмотрите на него: вся его репутация разрушена», — сказал российский журналист.

Очевидно, что уже далеко не все СМИ на Западе готовы придерживаться единых пропагандистских проукраинских нарративов, как это было в начале СВО.

Уровень объективности при освещении событий в зоне российско-украинского конфликта журналистами западных медиа существенно вырос.

Правда, неизвестно, что оказало на это большее влияние — несомненные успехи российской армии на фронте или падение доверия со стороны собственной аудитории?