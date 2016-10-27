Чебоксары, 27 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с массовым отравлением школьников возбуждено уголовное дело. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). К настоящему времени допрошено более 30 свидетелей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

TawnyNina Ребёнок в больнице

В настоящее время в больницы с кишечным отравлением обратились более 20 школьников, из них семь человек госпитализированы. «По имеющимся данным, жалобы на тошноту, рвоту и повышение температуры у несовершеннолетних появились после приема пищи в школе 25 октября», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, состояние детей оценивается как «ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает».

Как следует из материалов уголовного дела, школой заключен контракт с коммерческой организацией на оказание услуг питания в столовой образовательной организации. Следователями с участием специалистов Роспотребнадзора осмотрена столовая, изъяты образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших химических исследований и выявлению источника возбудителя инфекции. В школе продолжаются противоэпидемические мероприятия, занятия отменены

С целью установления тяжести вреда здоровью школьников назначены судебно-медицинские экспертизы. К настоящему времени допрошено более 30 свидетелей, в том числе руководство коммерческой организации, оказывавшей услуги питания. В ходе следствия будет дана соответствующая правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления.

ЧП произошло в чебоксарской школе №43. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате кишечной инфекции число пострадавших школьников выросло до 21. Из них семь детей госпитализированы, 14 находятся на амбулаторном лечении.