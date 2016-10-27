Калуга, 27 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум.



pravlife.org Наркотики

Более 10 килограммов синтетических наркотиков, предназначавшихся для продажи изъяли полицейские у группы, состоящей из десяти человек, сообщили 27 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые наркоторговцы, разработали схему бесконтактного способа продажи зелья. Так, продавцы сообщали наркозависимым гражданам адреса «закладок» с помощью специальных программ обмена сообщениями. Оплата поставок производилась через электронные платежные системы. Даже между собой преступники конспиративно общались в Интернете.

В рамках уголовного дела уже доказана причастность злоумышленников к 18 преступным эпизодам, совершенным не только на территории Калужской области, но и соседних регионах.

За данные преступления, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года калужские полицейские установили 244 наркопреступлений. Из них 176 — тяжкие и особо тяжкие, 68 — совершены в крупном и в особо крупном размере. Из всех обнаруженных сотрудниками полиции наркопреступлений 65,2% составляют незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также, в регионе было выявлено 13 наркопритонов.