Красногорск, 27 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В ходе заседания Мособлдумы, прошедшего 27 октября 2016 года, сразу в трех чтениях был принят законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров Московской области на 2017 год» с целью установления социальной доплаты. Министерство экономики региона получило поддержку депутатов по установлению суммы в 9,1 тыс. рублей в качестве минимального порога прожиточного минимума для подмосковных пенсионеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Klemenchukov Деньги

По словам министра экономики Московской области Ирины Смирновой, согласно Федеральному законодательству, с 2010 года у субъекта есть право устанавливать минимальную социальную пенсию и до ее уровня обеспечивать доплату за счет средств бюджета. В Московской области с 2013 года сложилась практика, когда уровень минимальной социальной пенсии устанавливают на уровне прогнозируемого прожиточного минимума пенсионеров.

«В 2015 году плановая минимальная социальная пенсия составляла 8400 рублей. Фактический прожиточный уровень сложился чуть ниже. В 2016 году наши граждане получают доплату до уровня 8950 рублей. Фактически сегодня прожиточный минимум пенсионера — несколько меньше. На 2017 год мы предлагаем такой же подход и предлагаем размер минимальной пенсии установить на уровне 9161 рубля», — заявила Смирнова.

Министр также отметила, что получать надбавку будут все пенсионеры, у которых размер пенсии ниже предлагаемого прожиточного минимума — 9161 рублей.

«Это пенсионеры по старости, инвалидности, в случае потери кормильцев, а также получатели социальной пенсии. Мы планирует, что 152 тысячи граждан будут получать доплаты до этого предполагаемого минимума. В среднем, уровень доплаты составит где-то 2423 рубля. В проекте бюджета, который будет внесен Московскую областную думу в ближайшее время, все средства на обеспечение этой меры социальной поддержки предусмотрены — 4 млрд 520 млн рублей», — заключила министр.

«За» проголосовало 42 парламентария, 2 депутата не голосовали. Мособлдума приняла закон в целом.

Напомним, законопроект «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» Мособлдума официально должна принять к рассмотрению в этот четверг, 27 октября.