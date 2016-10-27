Москва, 27 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В России предоставление детям-сиротам жилых помещений осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Численность детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, за 2014−2015 гг. выросла на 15,4%, составив на 1 января 2016 г. 229,82 тыс. человек. Численность детей-сирот, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, увеличилась на 20,9%, составив на 1 января 2016 г. 140,24 тыс. человек или 61% от общей численности детей-сирот, состоящих на жилищном учете. При этом численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, уменьшилась на 1,38 тыс. человек или на 4,8% (в 2015 г. обеспечены 26,91 тыс. человек, в 2014 г. — 28,29 тыс. человек).

«Темпы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не соответствуют темпам роста численности нуждающихся в обеспечении жильем. В результате задолженность по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями не снижается. Анализ ситуации, складывающейся в 2016 году, также не позволяет прогнозировать тенденцию снижения задолженности перед детьми-сиротами. На 1 июля 2016 г. задолженность сложилась в отношении 142,2 тыс. детей-сирот, или 62% от общей численности детей-сирот, включенных в список», — отметил аудитор СП РФ Владимир Катренко.

Как показала проверка, приоритетным способом формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в 48 регионах являлось приобретение жилья. При этом половина жилья приобреталось на вторичном рынке. «Учитывая, что средняя стоимость приобретения жилья на первичном рынке в 2015 году составила 51,53 тыс. рублей за кв. метр общей площади, а на вторичном рынке — 56,28 тыс. рублей, по оценке Счетной палаты в экономия от приобретения нового жилья составила бы около 1 млрд рублей», — отметил Катренко.

По информации 80 регионов за проверяемый период из 69,45 тыс. жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд для детей-сирот, 77 жилых помещений были признаны в дальнейшем непригодными для проживания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установлены факты предоставления недостаточно качественных жилых помещений, приобретаемых на вторичном рынке жилья в многоквартирных домах 1948−1972 годов постройки, с высокой степенью износа, требующих ремонта.

Фактический срок ожидания обеспечения жилыми помещениями детей-сирот с момента исполнения ребенку 18 лет в целом по Российской Федерации в среднем составляет 5−7 лет. Однако в ходе аудиторской проверки установлены случаи, когда ожидание обеспечения жилым помещением составляет более 20 лет.

В ходе проверки были установлены нарушения при заключении с детьми-сиротами договоров найма жилого помещения. Также выявлены и другие серьезные нарушения.

Счетная палата РФ направит информационные письма главе государства и в правительство РФ, представления — в Минобрнауки, уведомление — в Минфин, обращение — в Генпрокуратуру РФ. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.

Напомним, за 2014−2015 гг. на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями было израсходовано 67,5 млрд рублей, из них 14,7 млрд рублей (21,8%) — средства федерального бюджета, 52,8 млрд рублей (78,2%) — средства региональных бюджетов.