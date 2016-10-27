Москва, 27 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Российское руководство не принимает во внимание очередной протест Киева против рабочей поездки президента России Владимира Путина к Крым. Об этом, комментируя заявление украинского МИДа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 27 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Украина традиционно выражает протест, и мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным, это внутреннее дело России, и это не касается ни одного государства, включая Украину», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября Путина прилетел в Ялту на форум Общероссийского народного фронта. В этот же день украинский МИД заявил протест, мотивируя свой «праведный гнев» тем, что территория Крыма якобы принадлежит Украине, а по факту «оккупирована» Россией.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России В.В. Путина на временно оккупированную РФ территорию Украины», — сообщили в украинском ведомстве.

Стоит отметить, что Киев каждый раз выражает формальный протест против приезда в Крым и Севастополь официальных высокопоставленных лиц. При этом подчёркивается, что Крым — «украинский». Киев не признаёт результаты референдума в Крыму, на основании которых регион вошёл в состав России.

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