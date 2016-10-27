Москва, 27 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля растет к доллару США и евро на торгах 27 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль-евро

По состоянию на 11:35 мск, доллар США опустился к рублю на 6,50 копейки — до 62,9750 рубля. Евро к этому времени торгуется по 68,7425 рубля, он опустился на 11,75 копейки к предыдущему закрытию.

Незначительный рост рубля к основным валютам обеспечивается ростом нефтяных цен. После публикации данных Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, которые показали неожиданное сокращение и не совпали с данными Американского института нефти, мировые цены на нефть пошли вверх.