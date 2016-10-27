Москва, 27 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. За период с января по сентябрь 2016 года в России был реализован 31 автомобиль Ferrari. В прошлом году за тот же период объем продаж итальянских спорткаров составил 16 штук, что на 94% меньше, сообщает «Автостат».

a.gaw.to Ferrari 488

Наиболее востребованной на отечественном рынке является спорт-купе Ferrari 488. Стоимость автомобиля мощностью 670 л.с. составляет более 20 млн рублей, за девять месяцев года было продано 10 экземпляров.

Кабриолет Ferrari California и спортивное купе Ferrari 458 были реализованы в количестве 6 единиц каждый. Объемы продаж четырехместного хэтчбека Ferrari FF и суперкара Ferrari F12 Berlinetta составили 5 и 4 единицы соответственно.

Большая часть проданных автомобилей (23 шт.) пришлась на Московский регион. Пять спорткаров отправились в Санкт-Петербург, еще по одному — в Приморье, Кемеровскую и Тульскую области.