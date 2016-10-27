Москва, 27 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежащий семье известного боксера Константина Цзю, пытались угнать в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

hdimagelib.com Угон автомобиля

Инцидент произошел в районе 03:00 мск четверга, 27 октября, на 5-й Кожуховской улице.

«От Константина Цзю поступило заявление в УВД ЦАО о попытке кражи автомобиля, который официально оформлен на его супругу, — сообщил источник. — Неизвестный взломал систему безопасности внедорожника и пробрался в салон».

При этом источник добавил, что когда злоумышленнику удалось завести внедорожник, сработала спутниковая сигнализация и автомобиль заглох.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск преступников.