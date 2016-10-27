Ярославль, 27 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославской области ущерб от незаконной вырубки лесов составил почти 65 млн рублей. При этом полиция не в состоянии справиться с ситуацией — и виновные остаются безнаказанными, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

duma.yar.ru Лесная делянка

Как констатировали в региональном парламенте, в регионе продолжают расти объемы незаконной рубки лесов. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству только за истекший период 2016 года оценивается почти в 65 млн рублей. Ущерб, нанесенный экологии края, оценить невозможно, подчеркивают в думе.

Особенно сложная ситуация в Угличском, Пошехонском и Большесельском районах. Причем первосортная древесина вырубается на так называемых землях сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время выпадают из рамок правового регулирования. Но и то, что остается в рамках правового поля, не удается защитить. Уголовные дела в отношении виновных лиц редко доходят до суда, а если и дойдут, то наказание, как правило, ограничивается условным сроком.

В пример полицейским поставили прокуратуру — надзорные органы целенаправленно ведут работу по возвращению земель лесного фонда в федеральную собственность. В настоящий момент такой статус получили уже 180 тысяч гектаров лесных участков. В суды направляются все новые иски о признании недействительными сделок, совершенных органами МСУ и сельскохозяйственными предприятиями.

Между тем, несмотря на огромный общественный резонанс и неоднократные заявления о необходимости навести порядок в сфере лесного хозяйства, работы в этом направлении продвигается слабо, признают депутаты. Решения профильного комитета выполняются не в полном объеме.

«В решении проблемы мы продвинулись незначительно. Работа по возврату земель лесного фонда, которой занимается прокуратура, продлится еще несколько лет. Те предприятия, которые числятся сельскохозяйственными, но на самом деле таковыми не являются, и есть источник главной проблемы. Выявление таких кооперативов и их ликвидация — важный шаг по борьбе с незаконными рубками», — заявил председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию, депутат от Пошехонского района Алексей Окладников.

Члены комитета приняли решение обратиться к главе региона с просьбой срочно создать межведомственную комиссию и провести совещание по вопросу борьбы с незаконной рубкой леса.