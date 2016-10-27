Москва, 27 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Москве из-за снегопада отменены более 20 авиарейсов, как минимум семь — задерживаются, свидетельствуют данные портала «Яндекс.расписания».

kdgruhn1 Снег

По состоянию на 11:15 мск, из аэропорта «Внуково» отменен вылет одного рейса, из «Домодедово» и «Шереметьево» — по 11 рейсов. Еще 13 рейсов задержаны: семь в «Домодедово» и шесть — в «Шереметьево».

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» уточнили, что воздушная гавань работает в штатном режиме и ограничений на прилет и вылет самолетов по погодным условиям нет.

Готовясь к зиме, «Домодедово» уже «провело комплексную подготовку спецтехники и оборудования для бесперебойной работы в сложных погодных условиях», цитирует сообщение аэропорта «Ведомости».

Напомним, 27 октября в Москве и Подмосковье выпал первый снег. В последние сутки погода резко ухудшилась.