Москва, 27 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Выражение протеста со стороны украинских властей после посещения российского Крыма официальными лицами стало традицией. Об этом 27 октября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы РФ, которые он считает нужным», — сказал Песков.

По его словам, визиты в Крым — это «внутреннее дело России»: «Это не касается ни одного государства, включая Украину».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым для участия в региональном форуме ОНФ. В ходе мероприятия российский лидер назвал «удивительными идиотами» инициаторов энергоблокады Крыма.

«Для тех, кто это сделал, это такая глупость. На что они рассчитывали? Я просто не понимаю, все станут на колени и будут просить подачки? Удивительно просто. Удивительные идиоты», — сказал Путин.