Москва, 27 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на открытии торгов и составил 62,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

Курс американской валюты с расчётами «завтра» в 10:01 мск потерял две копейки. При этом курс евро снизился на девять копеек и составил 68,53 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старший аналитик ГК Forex Club Алёна Афанасьева, комментируя динамику валют, сказала, что пара USD/RUB рванула к верхней границе диапазона 61,80 — 63,50 с подачи негативной динамики нефти. Велика вероятность увидеть дальнейший дрифт Brent вниз под влиянием растущего разочарования на товарно-сырьевом рынке.

Накануне, 26 октября, курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на открытии торгов и составил 62,28 рубля. При этом котировки цен на нефть росли. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 октября.