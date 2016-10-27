Москва, 27 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В декабре 2016 года состоится официальная презентация нового Volkswagen Tiguan для российского рынка, продажи модели начнутся в январе следующего года. Тогда же будут объявлены цены на новинку, однако предварительная стоимость автомобилей известна уже сейчас, сообщает «Авторевю».

Simon Volkswagen

Переднеприводный «Тигуан», оснащенный двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач будет стоить около 1,45 млн рублей. Версия с «роботом» DSG обойдется в 1,55 млн, а полноприводный «автомат» — примерно в 1,8 млн рублей.

Стоимость Volkswagen Tiguan с дизельным двигателем 2.0 TDI (150 л.с.) составит не менее 2,05 млн. Вариант с турбочетверкой 2.0 TSI (180 или 220 л.с.), работающей на бензине, обойдется российским покупателям от 2,15 до 2,2 млн рублей.