Москва, 27 октября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Предпосылок для снижения ставки пока не появилось, напротив, вышедшие на этой недельные данные по инфляции показали ее ускорение в годовом выражении. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 октября зампред правления СДМ-Банка Эдуард Лушин, выступая с прогнозом относительно решения ЦБ по величине ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Ставку оставят прежней, как и озвучивал ЦБ РФ на последнем заседании — пока предпосылок для ее снижения не появилось, напротив, вышедшие на этой неделе данные по инфляции показали ускорение недельной инфляции до 0,2% годовых, а годовая инфляция пока остается высокой относительно целевой для ЦБ РФ — 6,2% годовых», — отметил он.

Сохранение ключевой ставки в настоящий момент не окажет непосредственного влияния — реальные процентные ставки остаются высокими, что ведет к увеличению кэрри-позиций в пользу российской валюты против валют развивающихся рынков и отдельных валют G7, говорит эксперт. «Данные потоки могут резко поменять направление при ухудшении ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках, так как настроения на российских площадках очень зависят от них. Добавляет неопределенности и формирующая настроения повестка заседаний мировых центробанков — США и Евросоюза, неопределенность в вопросе процесса выхода Великобритании из Евросоюза, большой навес мирового госдолга с отрицательными ставками, геополитические проблемы на Ближнем Востоке, предстоящие выборы в США, референдум в Италии, приближающиеся выборы во Франции, повышение тональности в отношениях между Россией и Западом», — говорит Лушин.

До конца 2016 года вряд ли можно будет наблюдать сильное укрепление рубля, констатирует он. «По мере приближения к отметке 60 рублей за доллар мы скорее будем наблюдать снижение темпов роста национальной валюты с резким ростом валют в периоды негативных настроений. Позитива сможет добавить только восстановление котировок промышленного сырья и товаров — мы видим уже ралли в ценах на уголь, к этому росту уже присоединились цена на алюминий — волатильность будет увеличиваться на финансовых рынках до конца года», — рассказал он.

28 октября совет директоров ЦБ РФ примет решение по величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10%, большинство экспертов сходится во мнении, что Банк России оставит ее на прежнем уровне.

Читайте также: Снижать ключевую ставку на 2,5−3% позволит инфляция в 4% — Набиуллина