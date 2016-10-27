Москва, 27 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Сербский режиссёр Эмир Кустурица награждён орденом Дружбы. Соответствующий указ, опубликованный 27 октября на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы Кустурицу Эмира — директора общества с ограниченной ответственностью «Раста Интернешнл», гражданина Республики Сербии», — говорится в документе.

Напомним, орденом Дружбы награждаются граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России; за трудовые успехи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; за плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры; за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику Российской Федерации; за широкую благотворительную деятельность.

Отметим также, что Эмир Кустурица — всемирно известный сербский режиссёр, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер Ордена почётного Легиона и ряда других наград. Кустурица неоднократно высказывался о своей любви к России и заявлял о симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину и проводимой им политике.

Эмир Кустурица владеет русским языком.