Москва, 27 октября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Российские авиакомпании в январе-сентябре 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,63 млн человек, в сентябре — на 3,9%, до 9,15 миллиона человек, сообщается в Росавиации.

Sean MacEntee Авиаперевозки

На внутренних воздушных линиях в сентябре авиакомпании перевезли 5,7 млн человек (рост на 4,7%), на международных линиях — 3,4 млн человек (падение на 15,4%).

Перевозки пассажиров за 9 месяцев на внутренних линиях составили 43,4 миллиона млн человек (+5,5%). На международных авиалиниях пассажиропоток упал на 25,1% — до 24,2 млн человек.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ за девять месяцев снизился на 9,8% — до 163,4 миллиарда пассажиро-километров, в том числе в сентябре — на 3,4%, до 22,3 миллиарда пассажиро-километров.

Пятёрку лидеров пассажирских перевозок возглавил «Аэрофлот», который за январь — сентябрь 2016 года перевез 21,7 млн пассажиров (рост на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Рост пассажиропотока авиакомпании «Сибирь» составил 19%, до 7,46 млн пассажиров, авиакомпании «Россия» — 58,5%, до 6,1 млн человек, «ЮТэйр» — 15,9%, до 5 млн пассажиров, «Уральские авиалинии» перевезли 4, 982 млн пассажиров (рост 17%).