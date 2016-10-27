Тбилиси, 27 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Евросоюз выделит Грузии грант на сумму 30 миллионов евро для содействия реформированию системы государственного управления. Об этом на заседании правительства Грузии 27 октября заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

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Более подробную информацию о гранте он пообещал сообщить на информационном брифинге, который проведет 28 октября вместе с руководителем представительства ЕС в Грузии Янлшем Германом.

По заявлению премьера, реформа государственного управления является одним из приоритетов его правительства и одним из важнейших направлений составленного правительством плана реформ, поэтому специальная помощь Евросоюза имеет особенное значение.

«Эта помощь подчеркивает, насколько важно формирование в Грузии институтов управления европейского типа. Нам придется приложить очень большие усилия в этом направлении, чтобы полностью выполнить наши обязательства по соглашению об ассоциации и чтобы у Грузии было такое правление, которое предусматривает европейское законодательство и участие каждого гражданина в процессе управления», — пояснил Квирикашвили.