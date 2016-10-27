Благовещенск, 27 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В Приамурье депутаты урезали прожиточный минимум пенсионеров и решили воевать за зарплаты уволенных чиновников, по «Платону» субъект получит 41 миллион рублей, зоозащитники сняли видео для Владимира Путина — главное в обзор ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионер

Добрались до пенсионеров

Депутаты Законодательного собрания Амурской области сегодня, 27 октября, в первом чтении большинством голосов проголосовали за уменьшение прожиточного минимума пенсионеров. Если в 2016 году он составляет 8 796 рублей, то в новом году он уменьшится до 8 540 рублей, сообщает ИА «Амур.инфо».

Расчёты показали, что в третьем квартале 2016 года наблюдается снижение величины прожиточного минимума пенсионера по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года на 3%. Власти считают, что тенденция сохранится до конца текущего года, поэтому до 1 ноября необходимо было принять решение об уменьшении минимума на 256 рублей.

После доклада министра экономического развития Амурской области Светланы Баловой в зале заседаний начались оживлённые прения, депутаты призывали решение не поддерживать, однако в итоге глава комитета соцполитики Ирина Киевская заявила, что субъект «загнан в угол Федерацией».

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 23 народных избранника, против — семеро, двое воздержались.

Миллионы по «Платону»

Также парламентарии внесли изменения в закон «О транспортном налоге на территории Амурской области». Поправка устанавливает налоговую льготу владельцам транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, сообщает «Амурская служба новостей».

«Это связано с введением системы «Платон», — объяснила председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Татьяна Фарафонтова. — По данным на 15 октября, система собрала 15 миллиардов 321 миллион рублей. Они будут распределены по территориям.

Сумму, которую получит Амурская область, назвал депутат Госдумы Иван Абрамов. Региону выделят 41 миллион рублей.

Система работает почти год. Ранее предполагалось, что «Платон» будет собирать 20−40 миллиардов в год в целом по стране. Средства, вырученные благодаря «Платону», правительство первый раз распределяло в мае. Тогда Приамурью не досталось ничего.

Уволенным — платить

Прокуратура Благовещенска вынесла представление о том, что следует отменить норму, когда уволенному чиновнику руководящего звена мэрии в течение года выплачивается заработная плата. Депутаты городской думы с доводами прокуратуры не согласились, сообщает ИА «Амур.инфо».

В повестке заседания 27 октября вопрос о зарплате работникам муниципалитета стоял одним из последних. Народные избранники, рассмотрев его в несколько секунд без участия прокуратуры, почти единогласно проголосовали за сохранение гарантий уволенным. Из 23 присутствующих только двое были против.

По словам председателя комитета по местному самоуправлению гордумы свою позицию по этому вопросу депутаты намерены отвоевывать. Если прокуратура не согласится и обратится в суд, оспорив их решение, то они готовы к судебным процессам, в том числе в апелляционных инстанциях.

Благовещенцы против живодёрства

Благовещенцы присоединились к Всероссийской акции против жестокого обращения с животными. Ее организовали после того, как две несовершеннолетние жительницы Хабаровска выложили в интернет кадры жутких расправ над бездомными собаками и кошками. Акцию в областном центре поддержали 50 человек, другие выразили поддержку через соцсети, сообщает ГТРК «Амур».

»Владимир Владимирович, услышьте свой народ. Преступления начинаются с убийства беззащитных домашних животных. Все мы просим обезопасить наш общий дом от живодеров и садистов. Мы просим ужесточить меру наказания и штрафы по статье 245 УК РФ по всем пунктам. Мы просим ввести наказание родителям, дети которых не достигли возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Убийства и жестокость в отношении беззащитных животных никогда не должны оставаться безнаказанными», — призывают инициаторы президента РФ в видеообращении.