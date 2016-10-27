Москва, 27 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Совет директоров российской телекоммуникационной компании «Мегафон» может выплатить за девять месяцев 2016 года дивиденды в размере 15 млрд рублей. Собранию акционеров рекомендовано с одной акции выплатить 24,19 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

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20 декабря будет обнародован реестр акционеров, которые получат дивиденды. Деньги будут выплачены за счёт нераспределённой прибыли за прошлые годы.

Напомним, «Мегафон» действует в 83 субъектах Российской Федерации, а также в Таджикистане, в Абхазии и Южной Осетии. Создана компания в 1993 году за счёт инвестирования компании Sonera (Финляндия), Telia International AB (Швеция) и Telenor Invest AS (Норвегия).