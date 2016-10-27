Москва, 27 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. США будут провоцировать новые кризисы, чтобы заставить ЕС продолжать санкционную политику в отношении России, считает член Совфеда Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

«Заявление Керри показывает, что администрация демократов в США будет провоцировать все новые кризисы, чтобы побудить ЕС сохранить санкции против России», — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри заявил, что в вопросе продления санкций против России из-за ее якобы возможной причастности к атакам на серверы американских политических организаций США и Европа едины.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране.

Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не раз говорили о возможной причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов.