Тутаев, Ярославская область, 27 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Глава Тутаевского района Ярославской области Сергей Левашов может лишиться должности из-за долгов за газ. Наряду с Переславлем-Залесским Тутаевский район назван в числе самых проблемных должников, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Тутаев

В обоих случаях долги превышают 400 миллионов рублей, уточнил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, потребовавший незамедлительно принять меры к разрешению ситуации.

Как пояснил директор областного департамента жилищно-коммунального комплекса Андрей Лукашов, с администрациями и крупнейшими неплательщиками проведены переговоры, установлены целевые показатели погашения задолженности. Для Переславля-Залесского — в размере 211,2 миллиона рублей, для Тутаевского района — 148,6 миллиона рублей. При этом, по мнению правительства, оба муниципальных образования не ведут четко спланированной работы по ликвидации задолженности, а их деятельность в сфере ЖКХ не всегда эффективна. В частности, практически полностью отсутствуют мероприятия по погашению просроченной задолженности управляющих компаний.

В ближайшее время областное правительство ждет от руководителей Переславля и Тутаевского района планы конкретных действий по выходу из сложившейся ситуации. В противном случае Сергея Левашова ждет оценка на соответствие занимаемой должности.

При этом в октябре задолженность за природный газ в регионе снизилась почти на 75 миллионов рублей. Руководство области отмечает положительную тенденцию.

«Однако счет идет на миллиарды, поэтому ситуация по-прежнему остается сложной. Отмечу, что ни один из крупнейших должников не увеличил размер своей задолженности за газ. В большинстве случаев суммы уменьшились», — сказал врио губернатора Дмитрий Миронов.

Вместе с тем, продолжает расти задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы. За первые две недели октября почти во всех районах и городских округах ситуация не просто не улучшилась, а усугубилась — более чем на 50 миллионов рублей, подчеркнул глава региона.